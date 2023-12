Basilicata, violenza contro le donne: “c’è un tipo di violenza invisibile, molto diffusa, su cui si tace ancora”! La denuncia

“La violenza contro le donne in Italia è un tema doloroso e complesso che continua a manifestarsi quotidianamente con numerosi casi di femminicidio e stupro.

Ma c’è un tipo di violenza invisibile, molto diffusa, su cui si tace ancora: quella sulle donne con disabilità, un fenomeno poco raccontato e molto sommerso”.

Lo evidenzia in una nota Chiara Gemma, europarlamentare di Fdi-Ecr.

Gemma entra nello specifico del problema e sviscera dati allarmanti:

“Le donne con disabilità risultano invisibili nelle indagini e mancano dati disaggregati.

I primi dati Istat a riguardo escono nel 2015 ed emerge che il 72% delle donne disabili aveva subito violenza nell’arco della vita e che sono vittime di violenza sessuale più del doppio rispetto alle normotipiche.

Anche in questo caso, a fronte dei dati che emergono, il sommerso che si stima è enorme.

Basti pensare che alle indagini Istat, fatte per telefono, non potevano rispondere donne sorde o con disabilità cognitiva”.

Dati più recenti sono stati raccolti dal Progetto Vera (Violence Emergence, Recognition and Awareness), promosso dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) e da Differenza Donna.

Sulla base di tale progetto, tra il 25 ottobre 2018 ed il 23 settembre 2019 è stato presentato un questionario, rivolto esclusivamente a donne con disabilità, che ha raggiunto 519 compilazioni valide in relazione ad eventuali episodi di violenza subiti da queste ultime.

Dai dati emerge che il 65% delle intervistate ha subito una qualche forma di violenza, tra queste:

il 54% è stato vittima di violenza psicologica,

il 24% è stato vittima di violenza fisica,

il 37,5% è stato vittima di violenza sessuale,

il 7% è stato vittima di violenza economica.

Conclude l’europarlamentare:

“Le donne con disabilità, quando sono vittime di violenza di genere subiscono conseguenze anche più forti e ampie, dovute alla loro peculiare fragilità e spesso, ancora oggi, non vengono credute perché si pensa, a causa di pregiudizi e stereotipi, che non abbiano una sessualità.

È abbastanza chiaro come in Italia non ci sia una normativa specifica a tutela della persona con disabilità in quanto donna.

Anche per questo la violenza sulle donne con disabilità non fa rumore ma è arrivato il momento di alzare la voce per fare in modo che questo fenomeno sia sempre più attenzionato, perché secondo i pochi dati disponibili (e questo è un primo problema), le donne con disabilità sono più spesso vittime di violenza sessuale, hanno più difficoltà ad essere credute, hanno meno risorse e strumenti a disposizione per salvarsi”.