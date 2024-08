Bella: a quasi 44 anni dal Sisma dell’Irpinia l’ex campo sportivo “XXIII Novembre” torna a nuova vita! Ecco quando l’inaugurazione

Il nuovo centro sportivo ricreativo “XXIII Novembre” sarà inaugurato a Bella (Pz) venerdì 9 agosto 2024 alle ore 19.00.

Un progetto voluto fortemente dall’Amministrazione comunale che ha investito quasi 700.000 euro di risorse comunali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Leonardo Sabato alla vigilia dell’inaugurazione di questo nuovo gioiello sportivo:

“Il prossimo 9 agosto 2024 sarà una giornata importante per la Comunità di Bella.

A quasi 44 anni dal Sisma dell’Irpinia del 1980 (quell’evento cambiò per sempre la vita di tutti noi che, seppur non piangendo vittime, abbiamo dovuto ricostruire le nostre case rase al suolo), l’ex campo sportivo “XXIII Novembre”, un luogo simbolo per la Comunità bellese, simbolo di quei momenti, dei primi aiuti ma anche della resilienza e della volontà dei bellesi di ricostruire e ricostruirsi, è stato trasformato dall’Amministrazione Comunale, in un autentico centro sportivo ricreativo all’avanguardia di oltre 6.000 mq, forse unico in Basilicata, al cui interno troviamo:

un anfiteatro,

una pista ciclabile e pedonale,

un’area a verde,

un campo da gioco polivalente,

un campo Padel,

un campo da bocce,

una pista pump track,

un’area fitness,

un’area giochi per bambini,

il tutto completo di servizi w.c.,

pronto soccorso,

locale custode.

L’infrastruttura sportiva è dotata anche di un impianto di videosorveglianza e di un impianto audio filodiffusione.

Un’opera importante che è stata mirata non solo a riqualificare l’ingresso del nostro paese ma che consegnerà alla cittadinanza un luogo dove praticare l’attività sportiva e vivere momenti di aggregazione e serenità all’area aperta.

Continuerà a portare questo nome “XXIII Novembre” a memoria di Bella“.

Sul nuovo centro sportivo ricreativo si è espresso anche l’assessore allo Sport, Samuele Grippa che ha affermato:

“Una bellissima infrastruttura sportiva e ricreativa sarà consegnata alla comunità bellese.

Uno spazio per la pratica dello sport (più di 8), per la socializzazione e per il divertimento di tutti.

Verranno anche piantumati, nel periodo autunnale, degli alberi per rendere l’impianto sportivo green e amico dell’ambiente.

L’attesa è davvero tanta e ricompenserà sicuramente le aspettative dei più grandi e dei più piccoli”. .

Al taglio del nastro seguirà anche l’attesissimo show “La prova del N9ve” che sarà portato in scena dal noto attore Maurizio Casagrande che farà divertire il pubblico presente per inaugurare al meglio il nuovo corso del centro sportivo ricreativo “XXIII Novembre”.

L’ingresso sia per l’inaugurazione che per assistere allo spettacolo è gratuito.

Di seguito le locandine con i dettagli.