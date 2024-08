Partita di calcio “Potenza – Audace Cerignola”: ecco il provvedimento del Prefetto per garantire la sicurezza degli spettatori

Si disputerà, nella giornata di sabato 10 agosto prossimo, la partita di calcio “Potenza – Audace Cerignola”, valevole per la Coppa Italia di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 24 del 6 agosto 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita dovuti all’acredine esistente tra le due tifoserie, sfociata in più occasioni in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da ultimo, in occasione dell’incontro disputato a Cerignola il 2 aprile 2023, nelle fasi di deflusso si sono registrati disordini a seguito del lancio di petardi al convoglio dei tifosi ospiti che lasciava la città.

Scesi dai mezzi, i tifosi potentini cercavano lo scontro con quelli del Cerignola, che veniva scongiurato dall’intervento delle forze di polizia.

Le due tifoserie hanno, peraltro, cercato di scontrarsi anche in occasione della gara “Sorrento – Cerignola”, disputata sul campo neutro di Potenza lo scorso 9 settembre.

Gli accadimenti narrati hanno indotto all’adozione di misure di rigore in occasione delle successive gare valevoli per il campionato scorso, disputate in assenza di spettatori ospiti.

In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, al fine di evitare gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Potenza – Audace Cerignola”, di sabato 10 agosto prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia