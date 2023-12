Bella: al via i lavori di riqualificazione della villa comunale. Ecco tutti gli interventi previsti

A Bella sono iniziati i lavori di riqualificazione della villa comunale.

Come fa sapere il Sindaco, Leonardo Sabato:

“È previsto l’eliminazione della fontana – vasca, il rifacimento del vialetto posteriore, la manutenzione della pavimentazione in pietra, l’installazione di nuove panchine, la piantumazione di nuovi alberi del tipo ‘acero rosso o comune’ e la manutenzione del parco giochi.

Sarà inoltre realizzata una zona a traffico limitato ZTL tra la villa comunale e la casa municipale per il periodo estivo, in modo da creare un grande spazio per i pedoni ma soprattutto un ampio spazio di giochi per i bambini e per i ragazzi.

Saranno realizzati due varchi controllati con nuova segnaletica e telecamere integrative di sorveglianza limitative al traffico delle auto.

Il nostro obiettivo sarà quello di completare i lavori a breve per donare alla nostra comunità un’area ludica adeguatamente riqualificata, accogliente e sicura per i bambini e famiglie in vista della prossima stagione estiva”.