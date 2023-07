Bella: in questa zona entra in funzione il Sistema di Controllo Elettronico degli Accessi all’area pedonale. Ecco tutte le novità

“Da domani sera, negli orari e nei giorni stabiliti da Ordinanza sindacale n. 35 del 14.07.2022, sarà in funzione il Sistema di Controllo Elettronico degli Accessi all’area pedonale istituita in Piazza Plebiscito con Delibera di Consiglio – n. 4 del 28/02/2023″.

È quanto annuncia l’Amministrazione di Bella che aggiunge:

“In corrispondenza dei tre varchi di accesso sono state installate delle telecamere collegate al software in dotazione della Polizia Locale che rileveranno i veicoli in transito per l’elevazione delle sanzioni previste dal codice della strada.

Le transenne comunemente utilizzate, verrano dunque dismesse.

Per i cittadini residenti in detta zona che hanno necessità di ricovero dei mezzi e per le attività commerciali interessate, sarà necessario ottenere autorizzazione dalla mattina di lunedì presso il Comando di Polizia Locale per l’iscrizione alla white list.

Per ogni altra informazione è disponibile sull’albo pretorio il regolamento completo dell’area pedonale”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)