Bella: per grandi e piccini arrivano scivolo e i gonfiabili ad acqua. I dettagli

“Per creare anche a Bella l’atmosfera di vacanza, per chi una vacanza non ce l’ha, per portare un po’ di refrigerio e divertimento a chiunque ne avesse bisogno e desiderio, bambini e bambine, ragazze e ragazzi, giovani e meno giovani, BELLESI di TUTTE LE ETÀ, arrivano in Corso Italia gli scivolo e i gonfiabili ad acqua“.

Lo fa sapere l’Amministrazione che aggiunge:

“DOMENICA 28 LUGLIO a partire dalle.14:30.

Vi aspettiamo numerosi per condividere momenti di sorrisi, allegria e di socialità”.

Di seguito la locandina con i dettagli.