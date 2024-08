Bella: sorrisi ed emozioni per questi 10 ragazzi! L’iniziativa

A Bella nella serata di ieri si è svolta, nel suggestivo Viale Don Angelo Doino, la VI edizione del Premio “La Meglio Gioventù” organizzata dall’associazione Filemone per il sesto anno consecutivo.

Tanti sorrisi ed emozioni per i 10 ragazzi partecipanti e premiati in una serata condotta dalla presidente di Filemone Veronica Turiello a cui hanno partecipato tutti i 54 donatori di fiori e petali donati dai cittadini, associazioni, imprese, dall’Amministrazione comunale, il Gruppo Amici di Carmine Sansone, Tonino, Domenico, Nino e Luciana Tarantino, Mario, Annamaria e Maria Concetta Giuseffi) per l’assegnazione delle 7 borse di studio.

Una serata importante ed entusiasmante come ha sottolineato anche il sindaco Leonardo Sabato che nel suo intervento ha ringraziato l’associazione Filemone, la redazione de Bellese, la presidente di Filemone Veronica Turiello e tutto il direttivo per la straordinaria realizzazione del premio a beneficio della comunità bellese, le famiglie dei ragazzi e tutto il pubblico presente all’iniziativa.

Così il sindaco Leonardo Sabato:

“Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo premio perché i giovani sono il nostro futuro e la nostra risorsa più preziosa.

Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere convintamente questo premio con maggiore supporto perché riteniamo che lo studio e l’impegno dei nostri ragazzi vada premiato sempre per costruire un futuro migliore per la nostra comunità”.

Una serata prestigiosa arricchita anche dalla presenza e dagli interventi dei relatori bellesi:

la dr.ssa Chiara Masucci (medico specialista in ematologia – dirigente medico AORN S. Giuseppe Moscati di Avellino);

il prof. Massimiliano Coviello (docente associato in Cinema e Televisione – Università degli studi Link di Roma).

Presenti all’evento anche la vice sindaca Angela Carlucci e l’assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Grippa.