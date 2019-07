Bellissima performace per Domenico della provincia di Potenza ai Mondiali di nuoto! Ecco com’è andata

Ancora una bellissima performance per il nuoto lucano grazie al talento dell’azzurro Domenico Acerenza, di Sasso di Castalda, il quale si è piazzato al sesto posto (con un tempo di 14 minuti, 52 secondi e 5 centesimi) nella gara dei 1.500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso in questi giorni in Corea del Sud.

Come fa sapere il suo staff:

“Domenico Acerenza è sesto al mondo !!! 14’52″05, sui suoi tempi e con una regolarità disarmante, si prende il sesto posto al mondo, dopo anche una bella lotta per quinto e quarto posto a metà gara”.

Un atleta a tutto tondo che senza dubbio sta crescendo e a cui vanno i nostri migliori auguri.