Rocco Papaleo celebra i 10 anni di “Basilicata coast to coast”, un successo tutto lucano!

Sul palco di Maratea sono stati celebrati i dieci anni del film “Basilicata coast to coast” con la partecipazione straordinaria dell’attore, regista, sceneggiatore e showman lucano Rocco Papaleo.

In occasione delle Giornate Cinema Lucano, Papaleo è stato infatti premiato.

Il film, registrato proprio nella Perla del Tirreno nell’estate 2009, segnò il suo debutto come regista e da subito ottenne un grande successo cinematografico, sbancando i botteghini.

Varie le tappe lucane percorse nel film: da Maratea a Scanzano, dalla costa tirrenica alla costa Jonica.

All’attore il film conferì i premi Globo d’oro “Migliore opera prima” (2010) e due Nastri d’argento “Migliore regista esordiente (2010).

Una serata emozionante accompagnata dall’immancabili note di:

“Ba ba Basilicata, ba ba Basilicata

Tu che ne sai, l’hai vista mai

Basilicata is on my mind”.