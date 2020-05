Brutte notizie in Basilicata. Risale il numero dei contagi da Coronavirus: oggi 6 positivi

I dati diffusi oggi su tamponi analizzati ieri, 2 Maggio.

Tamponi processati 488, di cui negativi 482, positivi 6.

I casi positivi provengono dai comuni di:

Bernalda 1

Matera 2

Montescaglioso 1

Pisticci/Marconia 1

Pomarico 1

Attualmente sono ricoverati in malattie infettive 40 persone, in pneumologia 8, mentre in terapia intensiva scendono a 3 le persone ricoverate.

3 le persone guarite ieri, nessun deceduto.

