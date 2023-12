Brutto incidente in Basilicata! Vigili del Fuoco, Elisoccorso e Carabinieri sul posto

Questa mattina, alle ore 12:35 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ferrandina, è intervenuta sulla complanare della S.S. 7, in direzione Ferrandina, nelle immediate vicinanze della galleria allo svincolo per Pomarico, per un incidente stradale.

Coinvolta una signora di 73 anni di origini pomaricane che, alla guida di una vettura Smart di colore blu metallizzato, usciva fuori strada senza coinvolgere altri mezzi.

La conducente, ferita, è stata trasportata al nosocomio materano con l’elicottero dell’elisoccorso del 118 in codice due/tre.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Il tratto di complanare interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di soccorso.

Queste alcune foto.