Brutto incidente per Suor Alberta Giuzio di Tito: purtroppo non ce l’ha fatta

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Messina, dove Suor Alberta Giuzio, originaria di Tito, è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada.

Secondo una prima ricostruzione, la religiosa di 82 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata centrata in pieno da un’auto.

L’impatto è stato molto violento, lasciando la vittima gravemente ferita.

Soccorsa immediatamente dagli operatori del 118, la suora è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Ricoverata in gravissime condizioni al reparto di Rianimazione dell’ospedale Piemonte Suor Alberta è deceduta Martedì per i gravi traumi riportati.

Un giorno di lutto per la Chiesa messinese.

In tanti la conoscevano per la sua attività alla libreria Paoline di via Garibaldi.

In questo momento di grande dolore, la comunità e anche noi della Redazione esprimiamo vicinanza ai familiari.