Sulla strada statale 658 ‘Potenza-Melfi’ il traffico è provvisoriamente bloccato al km 19,000, in località Possidente nel comune di Avigliano in provincia di Potenza, per un incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura.

Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)