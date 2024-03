Bus del Potenza calcio in difficoltà, Catania FC arriva in aiuto: “Questo è il vero spirito dello sport”! Complimenti

Potenza Calcio sentitamente ringrazia la società Catania FC per il tempestivo e generoso supporto prestato durante il tragitto per l’arrivo allo Stadio Angelo Massimino di Catania.

Spiega la società Potenza calcio l’accaduto:

“A causa di problemi legati alla scelta del tragitto, non dipesi in alcun modo dal club, la squadra non è potuta giungere nei tempi previsti per il calcio d’inizio, fissato inizialmente per le 16:15.

La società catanese, con l’obiettivo di agevolare il nostro arrivo e di garantire il regolare svolgimento della gara, ha messo a disposizione il proprio autobus.

Nonostante le difficoltà incontrate durante le operazioni di manovra, l’utilizzo del mezzo si è reso poi non necessario.

Questo gesto di solidarietà e collaborazione sottolinea il vero spirito dello sport, che va al di là della competizione sul campo”.

Potenza Calcio ringrazia, ancora una volta, la società Catania FC per la generosa dimostrazione di solidarietà e sportività.