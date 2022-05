Calcio, indagini sul match tra il Picerno e il Bitonto: ecco le ultime notizie

Tutti ricorderanno l’episodio che ha visto salire agli onori della cronaca l’Az Picerno per illecito sportivo.

La società era finita al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Bari, guidata dal pm Bruna Manganelli: l’atto d’accusa riferiva di una presunta combine durante il match del 5 Maggio, giocata a Rionero in Vulture (PZ), tra Bitonto-AZ Picerno, terminato con un risultato 3-2 per i padroni di casa.

Dalle ultime notizie, emerge che la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone, tra ex giocatori del Bitonto calcio, ex dirigenti e tecnici della squadra lucana del Picerno e anche l’allora direttore sportivo del Potenza Calcio, per il reato di concorso in frode sportiva.

Secondo l’accusa quattro ex calciatori della squadra pugliese avrebbero ricevuto la somma complessiva di diecimila euro in contanti per alterare il risultato della gara (finita 3-2), così consentendo al Picerno la promozione in serie C, senza disputare lo spareggio.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)