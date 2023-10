Calcio: un episodio violento costringe l’interruzione della gara tra Grassano e Polisportiva Tito. Ecco cosa è successo

Ieri episodio di violenza nei campionati regionali di calcio.

La gara tra Grassano e Polisportiva Tito, valida per la 6° giornata del campionato di Prima categoria, Girone B, è stata interrotta dall’arbitro al 65′ minuto, sul punteggio di 2-2.

Ecco quanto racconta e denuncia Polisportiva Tito:

“In seguito a un grave, violento, ingiustificabile episodio, ovvero un dirigente del Grassano che è entrato in campo e ha assalito un nostro calciatore, l’arbitro ha decretato l’interruzione della partita al 65′ minuto sul punteggio di 2 a 2.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare soccorso al calciatore, che ha riportato un leggero trauma cranico.

La società Polisportiva Tito denuncia con fermezza l’accaduto e si riserva di agire con ulteriori azioni, in sede sportiva e giudiziaria, a tutela dei propri tesserati e della propria immagine.

Sono situazioni che non dovrebbero verificarsi e non possono essere in alcun modo tollerate”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)