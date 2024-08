Calvello: tutti pronti a ballare sulle note degli anni ’90! Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Calvello si prepara al “Calvello Summer Festival 2024” con l’atteso Show “Nei 90 io c’ero” in Località Cacciatizze.

Avvisa l’amministrazione a questo proposito:

“Per raggiungere l’evento percorrere esclusivamente la SP 16 verso località Cacciatizze, che sarà transitabile per un solo senso di marcia con uscita al bivio Maddalena-Marsiconuovo-Calvello”.

In alternativa è previsto un servizio navetta gratuito.

“Si informa che per partecipare all’evento sono a disposizione navette dalle ore 18 alle ore 5, con partenza da piazza Gramsci (e ritorno) e all’interno dell’area Cacciatizze, dall’ingresso al luogo dell’evento (e viceversa), per chi arriva in macchina”.

Ecco i dettagli delle modifiche alla circolazione e la locandina dell’evento in programma il 10 Agosto.