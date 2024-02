Castelgrande: una straordinaria occasione per riscoprire la figura del botanico Gasparrini e una zona della Basilicata che è uno scrigno della biodiversità. I dettagli

L’attenzione per l’ambiente ha mille facce e trova il suo spazio anche nei nostri piccoli paesi.

A Castelgrande l’ultima iniziativa in ordine di tempo si traduce nella istituzione di un Premio Nazionale dedicato alla figura del sommo botanico Guglielmo Gasparrini, lì nato nel 1803 e ancora oggi citato in vari lavori di botanica.

Sabato 2 marzo prossimo, infatti, nella sala consiliare del Comune di Castelgrande ci sarà, alle ore 10:00, la presentazione dell’iniziativa, voluta da due associazioni culturali del posto: l’associazione Aphelion e l’associazione Gasparrini.

Sarà quella l’occasione per illustrare il programma che il nascente Comitato “Premio Nazionale Guglielmo Gasparrini” si propone, per presentare il Comitato scientifico, che è il garante della scientificità e serietà del progetto, e per coinvolgere autorità e cittadini.

Il Premio vuole essere una occasione per riscoprire la figura del botanico Gasparrini, per attrarre l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica su una zona della Basilicata che è uno scrigno della biodiversità e ben si presta ad una forma di turismo sostenibile ed ecologico, per premiare con una borsa di studio o un riconoscimento chi si adopera per il rispetto e la tutela dell’ambiente.

