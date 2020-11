Caterina, nonnina di Potenza, compie 100 anni! Tanti auguri

Oggi, 25 Novembre, Caterina Vaccaro compie 100 anni.

Per lei, che ha conservato la lucidità e la forza che l’hanno sempre accompagnata nella vita, i migliori auguri da tutta la sua famiglia:

“Nonna Caterina ha vissuto nelle campagne di Potenza, in Contrada Trinità Sicilia, e quando le chiediamo quale è il segreto per vivere a lungo risponde che per lei è stato il lavoro.

“Per il tuo centesimo compleanno, ti portiamo 100 abbracci, 100 baci e 100 candeline.

Non stressarti per spegnerle tutte, siamo sicuri che tutti i nipoti vorranno darti una mano.

Tanti cari auguri da tuo figlio Rocco, tua nuora Carmela, i tuoi nipoti Donatina, Pasquale, Rocchina e dai tuoi bis nipoti Rocco Pio e Angelo”.

