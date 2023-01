“Che peccato! Per la seconda domenica di fila tra Sellata e Pierfaone tanti i turisti e sciatori costretti a lunghe e chilometriche code”! La denuncia

“Che peccato.

Il giudizio unanime dei tantissimi turisti che nella giornata di domenica 29 Gennaio hanno espresso sulla gestione degli impianti sciistici Sellata-Pierfaone, soprattutto per la totale disorganizzazione della viabilità.

Per i tanti pugliesi, amanti di questi paesaggi di natura incontaminata, di maestose rocce e monumentali alberi che ci appaiano come colonne di cattedrali naturali, questi contesti ad alta quota sono proprio dei luoghi meravigliosi e l’attrazione della neve rappresenta un attrattore naturale straordinario”.

Così affermano i componenti del gruppo Amiamo Abriola.

Aggiungono i consiglieri comunali:

“Peccato! che per la seconda domenica di fila c’è tra Sellata e Pierfaone la solita incomprensibile, caotica disfunzione organizzativa, con una totale paralisi della viabilità che ha costretto i tanti turisti e sciatori a lunghe e chilometriche sfacchinate per raggiungere gli impianti.

Al sindaco di Abriola, il gruppo consiliare e i sostenitori di Amiamo Abriola chiedono, di guardare la neve come una risorsa e non come un problema e soprattutto un po’ di umiltà nel trovare in sinergia con chi ha praticità: competenza, cultura per il territorio che potrebbero far diventare la nostra montagna una realtà attrattiva durante tutto l’anno.

Suggeriamo di programmare bene le attività e di dotarsi nei pressi degli impianti della presenza, vicino pista:

di un’ambulanza,

un presidio di guardia medica aperto,

un punto di informazione turistico funzionale,

l’apertura al pubblico dei servizi igienici.

Infine invece di continuare a lanciare inutili e poco credibili annunci, l’amministrazione Triunfo si adoperasse in sinergia con la provincia per concludere in tempi strettissimi i lavori si sistemazione dell’interruzione della Sellata-Marsico e sulla provinciale 5 per evitare l’ennesima domenica ‘bestiale’ per i turisti che decideranno di passare un po’ di tempo sulla nostra neve”.

Ecco alcune foto.

