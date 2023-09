Chiara e Irene, atlete di Rivello, convocate nella nazionale italiana di Baseball5: in bocca al lupo

La nazionale italiana di Baseball5 parla sempre di più rivellese.

Alla conferma di Chiara Pecorelli, oramai punto fermo della compagine azzurra, si aggiunge la giovanissima Irene Bellusci.

Come fa sapere il Presidente ASD ACLI RIVELLO, Gustavo Savino:

“Siamo orgogliosi di questo risultato, questa doppia convocazione è ancora di più la dimostrazione dell’enorme lavoro svolto, dei tanti sacrifici che abbiamo fatto per far giocare i ragazzi, portandoli in giro per l’Italia, e della crescita del movimento, ricordo anche la vittoria dell’Istituto Comprensivo “Lagonegro-Rivello”, Campioni D’Italia in carica.

All’inizio della nostra avventura Irene è state tra le prime ragazze a partecipare, fin da piccola era evidente la passione per questo sport.

Chiara si è aggiunta dopo, e subito si è visto il suo talento, ha velocemente bruciato tutte le tappe nella compagine italiana, ed ha già partecipato ai Campionati europei U17, svolti nel 2022 a Sofia in Bulgaria.

Chiara è la seconda base e Capitano dei Kings Rivello, sicura nelle prese e potente nei lanci, l’intesa con i compagni è straordinaria, Irene è l’interbase della squadra pronta a dirigere tutti i suoi compagni, batte e corre veloce sulle basi.

Dopo un lungo cammino in cui hanno sprigionato tutta la loro energia, dimostrando di essere all’altezza della situazione”.

In bocca al lupo.a

