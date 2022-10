Comunità lucana nello sgomento: giovane trovato senza vita in casa. I messaggi di cordoglio

Giovedì scorso è stato trovato senza vita il corpo del giovane Francesco mentre era in casa a Rotondella.

È stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Arci La Tarantola scrive:

“In seguito al tragico evento che è accaduto ieri sconvolgendo e lasciando sgomenta la comunità tutta di Rotondella, il Circolo Arci La Tarantola ha deciso di sospendere gli eventi di questi giorni previsti nell’ambito del Festival OttobrArci rinviandoli al prossimo fine settimana.

Il Circolo si stringe intorno alla famiglia di Francesco“.

Il comune di Rotondella aggiunge:

“Comunichiamo alla cittadinanza che tutte le manifestazioni in programma per questo fine settimana sono state posticipate per la prematura perdita di Francesco.

Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa dolorosa dipartita“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)