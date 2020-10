Coronavirus: a Lauria altri 3 positivi. Ecco le parole del sindaco

Un nuovo contagio nel potentino.

Ne dà notizia il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia:

“Allo scopo di informare comunico che sono state registrate altre 3 positività su Lauria.

L’autorità competente ha precisato che trattasi di unico nucleo familiare in isolamento e per il quale si sta procedendo, come da protocollo, con il tracciamento epidemiologico.

Dunque il numero dei positivi sale a 17 su Lauria.

Infine sono stato informato che è risultato positivo anche un operatore sanitario della valle del noce ed in merito l’azienda sanitaria ha prontamente attivato, nelle varie sedi, tutte le procedure previste in questi casi.

Con l’inverno alle porte situazioni simili potranno essere all’ordine del giorno, per cui manteniamo la calma, rispettiamo quelle poche regole fondamentali per contenere il contagio e cerchiamo di tenere atteggiamenti responsabili.

Insieme ce la faremo se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale”.

