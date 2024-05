Potenza, gli studenti del Rosa-Gianturco incontrano i campioni Acerenza e Telesca per imparare il valore dello sport! I dettagli

Ispirare attraverso i valori fondativi dello sport.

È questo il cuore del Programma Education GEN26, ideato dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 per condividere con le ragazze e i ragazzi il cammino verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e per incoraggiare le generazioni future a impegnarsi nello sport, a utilizzarlo come strumento per trasformare la propria vita e migliorare quella di un’intera comunità.

“Milano Cortina 2026 nelle scuole – I Giochi Invernali per le nuove generazioni”, organizzato in collaborazione con il CONI, fa parte del Programma Education GEN26, l’iniziativa che accompagna le classi di tutta Italia nel viaggio che condurrà il Paese fino alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.

Si sviluppa attraverso un ciclo di incontri tra studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con una rappresentanza del team della Fondazione Milano Cortina 2026.

Un nuovo passo è stato percorso oggi a Potenza, presso il Liceo Rosa – Gianturco.

L’appuntamento ha coinvolto studenti e studentesse fra i 16 e i 17 anni, per raccontare loro il progetto dei prossimi Giochi Invernali nel 2026 e per trasmettere l’importanza del valore dello sport, anche attraverso le testimonianze dirette degli atleti olimpici e paralimpici potentini Domenico Acerenza (Nuoto) e Donato Telesca (Sollevamento pesi).

“Questo progetto segna un ulteriore passaggio nel percorso di sviluppo del nostro Education Programme – commenta Diana Bianchedi, Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026 – “Milano Cortina 2026 nelle scuole” è un’occasione di coinvolgimento

attivo delle nuove generazioni e di contatto diretto con il mondo Olimpico e Paralimpico raccontato attraverso le esperienze degli sportivi, ma anche di chi vive dall’interno la macchina organizzativa dei Giochi e la sua straordinaria complessità.

Attraverso le storie dei protagonisti e le esperienze degli organizzatori, i giovani sono coinvolti nell’evento più importante che l’Italia ospiterà nei prossimi anni”.

Una proposta educativa che sensibilizza, forma, informa e affianca la scuola nella missione di far scoprire, conoscere e valorizzare l’importanza dell’attività fisica e il potere del messaggio Olimpico e Paralimpico.

Un viaggio che durante l’anno scolastico ha toccato diverse scuole in tutto il territorio nazionale.

In questi mesi diversi istituti scolastici hanno manifestato la propria volontà di essere coinvolti.

“Milano Cortina 2026 nelle scuole – I Giochi Invernali per le nuove generazioni” riprende, oggi, il suo cammino da Potenza e proseguirà con tanti altri appuntamenti a conferma che le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026, abbracciando l’intero territorio nazionale, saranno i Giochi di tutti.