Potenza: per questi giovani alunni una scuola attiva, inclusiva e innovativa! Ecco il progetto tra risultati, emozioni e nuovi obiettivi

Sarà un pomeriggio di racconti arricchiti da preziosi interventi musicali, il convegno di restituzione dei risultati di Uno e Sette, progetto di contrasto alla povertà educativa promosso e coordinato da Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà e selezionato dal fondo “Con i bambini”.

Uno e Sette è stato sviluppato nel corso degli ultimi tre anni per giovani alunni e alunne delle pluriclassi dell’hinterland del Vulture Alto Bradano e della Val d’Agri, che hanno vissuto e sperimentato una scuola attiva, inclusiva e innovativa, con insegnamenti che hanno stimolato la creatività e la motricità.

Le pluriclassi:

hanno partecipato a cerchi di narrazione, giochi teatrali, laboratori di disegno, redazione di manifesti per raccontare la collettività;

hanno ascoltato e scritto storie fino alla loro produzione cinematografica;

hanno esplorato la propria relazione con la natura in aule di foglie e realizzato erbari in libri verdi.

Una scuola bella che non finisce con il suono della campanella, ma che in orario extrascolastico ha proposto laboratori e momenti di gioco con i punti biblioludici, anche d’estate: in questi tre anni non si è persa occasione di mettere all’opera la creatività o di cercare contatto con essa attraverso la condivisione di libri e racconti.

Lo sviluppo del progetto è stato possibile grazie al lavoro di un’importante rete di soggetti partner:

le cooperative sociali Il Cerchio Magico, Il Girasole, Il Melograno, M.E.T.A., il CEA “Oasi Bosco Faggeto”, l’Associazione “Il Bibliomotocarro”, Nati per leggere Basilicata;

le istituzioni USR (Ufficio Scolastico Regionale Basilicata), CESPI (Centro Studi di politica internazionale),

i comuni di Montemurro, Montemilone e Sarconi,

gli Istituti Comprensivi “Racioppi” di Moliterno e “S.G.Bosco” di Palazzo San Gervasio.

Durante il convegno del 16 maggio, i partner di progetto racconteranno esperienze, risultati e possibili percorsi di sviluppo delle attività di progetto.

Giovanni Zoppoli del Centro Territoriale Mammut di Napoli presenterà il frutto della ricerca azione pensata in collaborazione con il capofila di progetto per le scuole dell’hinterland lucano della provincia di Potenza: la pubblicazione “Pluriclasse per scelta”, uno sguardo innamorato sulle pluriclassi, spesso istituite nelle aree interne della Basilicata a causa dello spopolamento.

Durante il pomeriggio, il cantafavole Gianluca Lalli eseguirà in musica tre favole di Rodari, tra le quali “Uno e sette” brano ispirato alla storia che dà nome al progetto.

Di seguito le locandine con i dettagli.