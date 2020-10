Coronavirus, arriva il “Decreto Ristoro” per le attività più penalizzate: ecco le probabili agevolazioni

Probabilmente Martedì il Consiglio dei Ministri si riunirà per discutere sul “Decreto Ristoro”, ovvero sugli indennizzi da erogare alle categorie più penalizzate da questa seconda ondata di Emergenza.

Promettenti sembrano le percentuali di cui parla la vice ministro dell’Economia Laura Castelli intervistata dall’ANSA:

“Il fondo perduto a cui stiamo lavorando nel decreto ‘ristori’ andrà dal 100% al 200% del calo del fatturato.

In sostanza da 3 a 6 volte la percentuale garantita con il ‘Decreto rilancio’.

Un supporto immediato a tutte quelle attività che, per le disposizioni del Dpcm, dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura.

Stiamo chiedendo loro un grande sacrificio per garantire il benessere di tutti.

È giusto che lo Stato si schieri dalla loro parte”.

L’elenco degli indennizzi e i relativi destinatari è stato fornito dallo stesso premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa.

Eccoli riportati dal Sole24ore:

“Contributo a fondo perduto (automatico per chi lo ha già avuto in passato)

Le imprese che dovranno chiudere totalmente (cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche), ha spiegato il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, avranno un contributo a fondo perduto più rilevante di quelle che invece dovranno interrompere la propria attività alle ore 18 (ristoranti, agriturismo, bar, gelatarie, pasticcerie).

In totale si tratta di una platea di 350mila imprese.

Affitti e Imu

Con il credito che il Governo conta di portare in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore ci sarà, per tutte le attività coinvolte dalle nuove misure d’urgenza, un credito d’imposta degli affitti per due mensilità cedibile al proprietario e lo stop della seconda rata Imu.

Ristoranti, bar, pizzerie

Il decreto Agosto aveva garantito un finanziamento a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione con perdita di fatturato da Marzo a Giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo 2019.

Con il nuovo Decreto in arrivo questa limitazione verrà tolta e il sostegno garantito a tutte le attività coinvolte dalle nuove limitazioni introdotte dal governo con il Dpcm in vigore fino al 24 novembre.

Sempre nel decreto Agosto il Governo aveva previsto ulteriori 400 milioni di euro a fondo perduto stanziati per gli esercenti dei centri storici che a Giugno 2020 avessero avuto un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese 2019.

Turismo, spettacolo e sport

Il governo offrirà una nuova indennità mensile una tantum per stagionali del turismo, spettacolo e lavoratori a intermittenti dello sport che non usufruiscono della cassa integrazione perché non lavoratori dipendenti.

Saranno ‘800 euro di indennità per Novembre’ ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Per associazioni e società sportive il fondo perduto sarà da 50 milioni di euro ‘da erogare entro novembre’.

Con il decreto Cura Italia erano stati stanziati 33 milioni di euro tra sostegno al mondo dello spettacolo e diritto d’autore per artisti con basso reddito, mentre il decreto rilancio aveva assicurato a intermittenti e lavoratori dello spettacolo non beneficiari di integrazione salariale un’indennità di 600 euro mensili per Aprile e Maggio 2020.

Con il Decreto Agosto il settore del turismo aveva usufruito di un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere e un’estensione a Luglio 2020 del credito di imposta per il canone di locazione di immobili in esercizio stagionale.

Era stata prevista l’esenzione della seconda rata Imu.

Nuova mensilità da reddito di emergenza

Per le famiglie che non hanno accesso a nessuna delle altre misure prevista una ulteriore mensilità di reddito di emergenza.

La misura messa in campo durante l’emergenza da Covid per massimo due mensilità per nucleo percettore, è stata erogata finora a 290mila famiglie per almeno una mensilità.

L’importo medio mensile a famiglia è stato di 558 euro.

Cassa integrazione

Il Governo, ha confermato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo lavora al rifinanziamento ‘generale complessivo’ della cassa integrazione con altre 18 settimane”.

