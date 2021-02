Coronavirus: aumentano i casi a Viggiano! Ecco i provvedimenti del Sindaco

Potenza e provincia ancora nella stretta del virus, come dimostrano gli ultimi dati diffusi dalla Task force regionale.

Al fine di arginare l’espandersi della pandemia il Comune di Viggiano (PZ) ha deciso:

“A seguito di riunione indetta dal sindaco Amedeo Cicala, alla presenza dei dirigenti e della protezione civile comunale, viste le attività di controllo messe in atto in questi giorni per il contrasto al Covid-19 e le accertate positività in data odierna (24 Febbraio 2021), che suggeriscono di non ampliare le occasioni di contagio, a SCOPO PRECAUZIONALE il Sindaco ha disposto con propria Ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, fino a MARTEDI’ 2 MARZO compreso.

Inoltre è prevista la sospensione delle attività in presenza per gli alunni della classe 1^A, della Scuola Secondaria di primo grado, dell’Istituto comprensivo L. De Lorenzo, fino a SABATO 6 MARZO così come quelle dell’Asilo nido comunale, fino alla stessa data.

È una scelta difficile, perché il diritto all’istruzione è sacro ma lo è ancor di più il diritto alla salute.

Siamo convinti che la cittadinanza comprenderà ed appoggerà questa decisione, presa nell’interesse di tutti in questo momento così drammatico per il nostro Paese.

Raccomandiamo vivamente a tutti i cittadini di continuare a mantenere un comportamento responsabile volto a limitare le relazioni interpersonali e gli spostamenti non necessari.

È importante continuare ad osservare tutte le norme di contenimento del contagio, prime tra tutte quella dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento sociale.

L’Azienda sanitaria, che ha esclusiva competenza in questi casi, ha iniziato a ricostruire la catena di contatti, ed i casi sospetti seguiranno in via precauzionale tutti i protocolli previsti.

Inoltre per tutte le persone che hanno intrattenuto stretti rapporti con le persone risultate positive al Covid-19 e per quelle che si sono sottoposte a tampone rapito, è consigliato restare nel proprio domicilio in isolamento.

Chiediamo ancora un piccolo sforzo, continuiamo ad essere una comunità unita, attenta e responsabile educata nell’interesse e nel rispetto di noi stessi e degli altri”.

Di seguito l’Ordinanza emanata dal Primo cittadino.

