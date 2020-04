Coronavirus Basilicata: in vista della fase 2 nuove misure per lavoratori e imprese

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in accordo con l’assessore Francesco Cupparo, comunica che il Dipartimento regionale Politiche di sviluppo, per venire ulteriormente incontro alle difficoltà del mondo produttivo e degli enti locali e in vista dell’attuazione della fase 2, per ripartire nella massima sicurezza, sta predisponendo le seguenti misure:

contributo una tantum ai liberi professionisti;

cancellazione pagamento Tari dell’anno in corso relativamente alle attività maggiormente penalizzate con ristoro ai Comuni per i mancati introiti;

una somma consistente da impiegare in liquidità a fondo perduto per la “Ripartenza in sicurezza” destinato alla realizzazione di misure che garantiscano il distanziamento sociale e la sicurezza nei posti di lavoro, dispositivi di protezione individuale, termoscanner o similari.

