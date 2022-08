Coronavirus Basilicata: nuovi casi positivi in aumento. Ecco gli ultimi dati della Fondazione Gimbe

Questa la situazione sul fronte Coronavirus in Basilicata secondo la Fondazione Gimbe che, nel suo ultimo rapporto, fa sapere:

“Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE, nella settimana 17-23 agosto 2022, rileva un aumento di nuovi casi (+18,7%) dopo cinque settimane di calo.

Un’inversione di tendenza dovuta in parte al “rimbalzo” conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale.

Nella settimana 17-23 Agosto in tutte le Regioni, ad eccezione di Emilia-Romagna (-9,1%) e Umbria (-0,4%), si registra un incremento percentuale dei nuovi casi (dal +8,1% della Liguria al +56,4% della Calabria).

Nella settimana dal 17 al 23 agosto in Basilicata si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (1.505) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (52,1%) rispetto alla settimana precedente.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (10,6%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,3%) occupati da pazienti Covid-19″.

