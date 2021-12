Coronavirus Italia, 15.756 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.756 casi di positività e 99 morti.

695.136 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 301.560.

Il tasso di positività è al 2,27%%, in calo rispetto al 3,1% di ieri.

Sono invece 776 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 89.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078, ovvero 199 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.134.318, i morti 134.386.

I dimessi e i guariti sono invece 4.759.038, con un incremento di 10.584 rispetto a ieri.