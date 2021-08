Coronavirus Italia: 3.190 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 2 Agosto 2021, hanno contratto il virus 3.190 persone.

Ieri erano stati 5.321.

Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 167.761.

Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano 22).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

I morti dell’ultima giornata sono stati 23, per un totale di 128.088 decessi dall’inizio dell’emergenza di Covid-19 in Italia.

Dall’inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono stati 4.358.533.

Gli attualmente positivi sono 93.017.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 4.137.428.