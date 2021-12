Sono 50.599 i nuovi casi di Covid in Italia, riferiti a ieri 23 Dicembre 2021.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un boom di tamponi processati, 929.775, che tuttavia non ferma la crescita del tasso di positività (5,4%).

Il numero dei morti si attesta sui 141 (ieri 168).

Per quanto riguarda i ricoveri ordinari siamo sui 90 in più, e i pazienti in terapia intensiva 15 in più.

I guariti sono 19.804.a

