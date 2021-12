Potenza: modifica agli orari del trasporto pubblico per le festività. Ecco i dettagli

A seguito delle nuove disposizioni in merito all’emergenza Covid-19 e degli incontri tenuti con l’Amministrazione Comunale, il Comune di Potenza rende noti “i seguenti orari di esercizio per il trasporto pubblico per alcun giorni delle imminenti festività:

Venerdi 24 Dicembre 2021

Impianti Prima, Armellini e Tammone-Santa Lucia: 07:00 – 21:00

Impianto Basento: 07:00 – 14:15

Servizio su Gomma: Ultima corsa ore 19:30

Sabato 25 Dicembre 2021

Impianti Prima, Armellini e Tammone-Santa Lucia: 08:00 – 14:00

Impianto Basento: CHIUSO

Servizio su Gomma: Ultima corsa ore 13:00

Domenica 26 Dicembre 2021

Orario festivo normale

Venerdì 31 Dicembre 2021

Impianti Prima, Armellini e Tammone-Santa Lucia: 07:00 – 21:00

Impianto Basento: CHIUSO

Servizio su Gomma: Ultima corsa ore 19:30

Sabato 1° Gennaio 2022

Impianti Prima, Armellini e Tammone-Santa Lucia: 08:00 – 14:00

Impianto Basento: CHIUSO

Servizio su Gomma: Ultima corsa ore 13:00″.

