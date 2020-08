Coronavirus Italia: record di tamponi! Aumentano i ricoveri ma diminuiscono i decessi. Ecco i dati

Tra i 21.932 casi attualmente positivi, 67 sono in cura presso le terapie intensive (1 in più rispetto a ieri).

I deceduti sono 5 (8 meno di ieri) e portano il totale a 35.463.

I ricoverati con sintomi sono 1.131 (76 in più rispetto a ieri).

I pazienti in isolamento domiciliare sono 20.734 (ieri 19.629).

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 206.554, con un incremento di 225 persone rispetto a ieri (quando erano 314).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 94.024 tamponi, 500 circa in più di ieri (93.529).