Coronavirus: nuovo caso positivo in provincia di Potenza

Continua a salire il numero dei nuovi positivi in Basilicata.

Dopo i 6 nuovi contagi confermati oggi dal bollettino della Task Force regionale, l’ultima positività è stata riscontrata a Rivello (PZ).

Si tratta di una 5oenne romena rientrata nel Comune e attualmente in isolamento domiciliare.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Abbiamo appena avuto comunicazione dell’ufficio sanità competente di un caso di positività al covid da rientro anche nel nostro comune.

Si tratta di una cittadina straniera, rientrata dall’estero e, così come previsto dalle norme anti contagio, rimasta in quarantana e in isolamento sino all’esito del tampone, purtroppo oggi risultato positivo.

Non c’è ragione per allarmismi perchè sin dall’arrivo in Italia e nel comune di Rivello è stato attivato e rispettato l’iter previsto dalla task force.

Invitiamo perciò tutti a una condotta prudente e responsabile, evitando di alimentare voci infondate e inutili cacce all’untore, ma attenendosi, specie in questa fase, alle prescrizioni poste a tutela della salute pubblica”.

Seguiranno aggiornamenti.

