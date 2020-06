Coronavirus: la Diocesi di Tursi-Lagonegro dona mascherine e Termoscanner. I dettagli

Come fa sapere l’Asp in una nota:

“La Diocesi di Tursi- Lagonegro, quale forma di attenzione al servizio competente e solidale di alcune strutture operanti sul territorio, ha donato all’Hospice Pediatrico ‘Il sentiero delle fiabe’ presso il P.O. di Lauria: n. 8 Termometri digitali ad infrarossi (Termoscanner); n. 10 Visiere con protezione frontale; n. 200 Mascherine facciali filtranti in TNT – pediatriche; n. 200 Mascherine facciali filtranti in TNT per adulti.

Al Centro DCA ‘Giovanni Gioia’ – Chiaromonte (PZ) sono stati donati: n. 5 Termometri digitali ad infrarossi (Termoscanner); n. 20 Visiere con protezione frontale; n. 200 Mascherine facciali filtranti in TNT per adulti.

I Dirigenti dell’ASP ringraziano la Diocesi e il Vescovo di Tursi – Lagonegro per l’attenzione riservata agli utenti e ai servizi sanitari del territorio”.

