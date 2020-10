Coronavirus, Palermo-Potenza: salta la partita. I dettagli

Era prevista per Giovedì 29 Ottobre, allo stadio “Barbera”, la gara calcistica tra il Potenza e il Palermo (serie C, girone C).

Il match, già rimandato una volta a causa di alcune positività al Coronavirus riscontrate tra i tesserati potentini, salta ancora.

Adesso è il Palermo a dover fronteggiare l’emergenza più da vicino, con i suoi ben 19 contagiati: 15 calciatori palermitani e 4 membri dello staff, incluso l’allenatore Roberto Boscaglia.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

