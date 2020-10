Potenza Calcio, atleti positivi al Coronavirus: rimandato il match a Palermo

Come anticipato, al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri venerdì 2 ottobre 2020, sono risultati positivi al Covid-19 due tesserati del Potenza Calcio.

La Società ha fatto sapere di aver tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’ASP regionale.

La squadra è in quarantena e per questo motivo domani non giocherà a Palermo.

Era infatti prevista la sfida al “Renzo Barbera”.

Un match rimandato a data da destinarsi.

Auguriamo una pronta guarigione ai contagiati.

