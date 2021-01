Coronavirus Pignola: campagna di screening per il rientro a scuola in sicurezza. Ecco il calendario

Campagna screening Covid per il rientro a scuola in sicurezza organizzata dal Comune di Pignola.

È stata programmata per domani 4 gennaio e dopodomani 5 gennaio l’attività di screening epidemiologico per il Covid-19 al fine di favorire il rientro nelle scuole di Pignola in totale sicurezza e serenità, per tutta la comunità scolastica e le rispettive famiglie, dopo un periodo delle vacanze natalizie.

Il comune di Pignola continua a veder registrato un numero di casi da non sottovalutare, la macchina organizzativa guidata dal Sindaco Ferretti, con la collaborazione di Protezione civile, dei medici di famiglia, della farmacia Giacovazzo sempre disponibile al servizio della comunità, dei volontari, dei pediatri di libera scelta e dei responsabili dell’Asp operanti sul territorio guidati dalla dottoressa Lista, cercano ogni giorno di non far mancare a nessuno la vicinanza e tutto ciò che occorre per affrontare e vincere la battaglia contro questo brutto virus.

Lo screening in programma per le scuole verrà realizzato grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, che si è subito resa disponibile.

Verranno eseguiti test antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita.

Il Comune precisa:

“Aderire alla campagna sarà molto importante, il virus lo possiamo battere solo insieme, con il rispetto delle regole, la collaborazione e la responsabilità di tutti. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e degli altri.

Lo screening interesserà gli alunni, i docenti, il personale ATA della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, il personale della mensa, del trasporto scolastico e il personale reddito minimo impegnato nella scuola.

Lunedì 4 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13

-Alunni della Scuola secondaria di primo grado di Pignola

-Personale ATA, mensa e trasporto scolastico

Lunedì 4 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17

-Alunni della scuola primaria di Pignola

Martedì 5 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13

-Alunni delle scuole dell’infanzia di Pignola, Pantano e Tora

-Alunni scuola primaria di Pantano

Martedì 5 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17

-Docenti

L’attività di screening verrà eseguita nel piazzale presente tra la scuola e il campo da calciotto.

Il tampone avviene in auto, l’alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore o da un accompagnatore delegato dai genitori.

In caso di più alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare, è possibile effettuare il tampone contemporaneamente.

Un grazie particolare va anche alla Polizia locale e al Comando della stazione dei Carabinieri che non fanno mai mancare il loro supporto operativo.”

