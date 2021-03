Coronavirus: positivo Sindaco del potentino! I dettagli

Ancora un positivo nel potentino.

A contrarre il virus il Sindaco di Picerno (PZ), Giovanni Lettieri.

A dare la notizia lo stesso Primo cittadino:

“Care concittadine cari concittadini, ho appena effettuato un test antigenico al quale sono risultato positivo!

È mio dovere informare tutti!

Sono in isolamento, non ho sintomi, sono in attesa di test molecolare di conferma.

Continuerò a lavorare da remoto, viste tutte le difficoltà da affrontare, con tutto l’impegno e la forza che ho.

Spero di uscire presto insieme a tutta la nostra comunità da questo incubo di nome Covid 19″.

Seguiranno aggiornamenti.a

