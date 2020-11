Coronavirus Potenza, nuovo positivo in Comune: queste le disposizioni

Il Comune di Potenza comunica:

“A causa di un nuovo caso Covid registrato negli uffici comunali, tutti i dipendenti dei Servizi Demografici e del Protocollo che operano nella sede di via Nazario Sauro sono stati collocati in modalità di lavoro agile.

Pertanto, in attesa dell’esito dei tamponi cui sarà sottoposto il personale, sarà garantita giornalmente la presenza di un dipendente per il Servizio di Stato Civile, ma solo per far fronte a servizi essenziali e indifferibili e previo appuntamento da richiedere al numero di telefono 0971415818, disponibile dalle ore 9,30 alle ore 12,30 a partire da lunedì 23 novembre.

Il servizio di Protocollo sarà invece disponibile nella sede comunale di S. Antonio La Macchia secondo gli ordinari orari di ufficio”.

