Coronavirus: si a discoteche, cinema, campi estivi, fiere, sale giochi e buffet per cerimonie

Sono in arrivo nuove linee guida per le regioni.

I settori esclusi dal Decreto di inizio Giugno potrebbero tirare un sospiro di sollievo.

E’ quanto si apprende da Tgcom 24:

“In settimana, probabilmente già giovedì, è atteso un nuovo decreto di Palazzo Chigi.

Poi spetterà ai singoli governatori decidere quali attività aprire o meno.

Via libera alle discoteche ma all’aperto e senza balli lenti, ok a fiere e congressi ma con obbligo di mascherina. Regole anche per cinema e spettacoli dal vivo.

In particolare per le discoteche, come scrive Il Messaggero, torneranno ad animarsi, ma all’aperto e senza poter consumare da bere al bancone ma solo con il servizio ai tavoli.

Sono proibiti i balli di coppia, quindi niente lenti né lisci.

Ripartiranno i congressi e le fiere ma con l’obbligo di mascherina, via libera ai banchetti nei ristoranti e alle feste nei locali pubblici.

Nella ristorazione tornano anche i buffet per le cerimonie, ma la somministrazione del cibo e delle bevande sarà effettuata esclusivamente dal personale incaricato.

Dal 15 giugno potranno riaprire anche le sale giochi e scommesse.

Alla base delle nuove linee guida per ogni settore ci sono il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Come per i cinema dove i posti a sedere, laddove non ci dovessero essere i pannelli divisori, dovranno essere distanziati tra uno spettatore e l’altro.

Poi ci sono anche i campi estivi, in cui bisognerà rilevare quotidianamente la temperatura corporea dei più piccoli e degli operatori.

Inoltre bisognerà creare gruppi stabili nel tempo e che abbiano lo stesso personale per evitare contatti bambini diversi.

Mentre l’organizzazione delle camere sarà fatta garantendo una distanza tra letti di 1,5 metri”.

