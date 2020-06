Un altro importante risultato per la città di Potenza e il suo Sindaco, Mario Guarente.

Come fa sapere il Primo cittadino:

“Finalmente, dopo 40 anni, sono iniziati i lavori per l’abbattimento di un orribile prefabbricato in amianto sito in rione Lucania.

Erano anni che portavo avanti questa battaglia ed ora ci siamo”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)