Coronavirus Tito: chiuse queste scuole! I dettagli

L’amministrazione del comune di Tito (PZ) fa sapere alla cittadinanza che è sospesa la didattica in presenza per la scuola primaria “F. Cafarelli” e la scuola secondaria di Primo Grado “G. Pascoli”.

Ecco come viene spiegato nel dettaglio:

“A seguito dei casi di positività al Covid-19 registrati nei giorni scorsi e del tracciamento effettuato attraverso la campagna di screening nella popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Tito, sentito il direttore sanitario dell’ Asp Basilicata ed il Dirigente Scolastico, il Sindaco con propria ordinanza sta disponendo, precauzionalmente, la sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola Primaria “F. Cafarelli” e nella scuola Secondaria di primo grado “𝐆. Pascoli” di Tito, da Lunedì 27 Settembre a Sabato 2 Ottobre 2021.

Si comunica che Sabato 2 Ottobre 2021 verrà effettuata una campagna di screening volontaria, in vista del rientro in presenza, per gli istituti della scuola primaria “F. Cafarelli” e della scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli”.

Seguirà calendario orario”.

