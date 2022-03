Da Maratea a Potenza cresce l’attesa per l’arrivo della “torcia per la Pace”! Ecco i dettagli

Fidas Basilicata partecipa all’iniziativa “Una torcia per la pace” che inizierà il suo percorso lucano nella città di Maratea (PZ) alle ore 11:00 del prossimo 12 Marzo e sarà accolta dagli agenti della Polizia Penitenziaria, guidati dalla referente regionale per l’iniziativa, Marisa Di Pierro.

Partita da Milano lo scorso 21 Dicembre, la torcia per la pace, è accompagnata da una staffetta di agenti della Polizia Penitenziaria in bicicletta e toccherà diversi luoghi della Basilicata prima di proseguire il suo viaggio.

Ha dichiarato Marisa Di Pierro, che oltre ad essere ispettore della Polizia Penitenziaria, è infermiera volontaria operante in diverse associazioni e responsabile, da oltre 15 anni, del Gruppo di Donatori di Sangue Fidas Polizia Penitenziaria di Potenza e Melfi:

“Assume un significato ancora più forte in questo momento storico, visto il conflitto nel cuore dell’Europa che affligge il popolo ucraino”.

L’iniziativa promossa dal dirigente del Carcere di Milano-Opera Amerigo Fusco, è stata accolta con entusiasmo in tutta Italia.

In ogni tappa la torcia è accompagnata da cicloamatori e si propone l’obiettivo di diffondere i valori della pace, della solidarietà e dell’ecosostenibilità.

Per le tappe lucane è Fidas Basilicata a sostenere tale bella iniziativa.

Fidas Basilicata fa sapere in proposito:

“Proprio il 12 Marzo, faremo tappa a Brienza (PZ) dove si trova il Santuario Regionale del Donatore di Sangue, nella Chiesa del Crocifisso.

Come in tutta Italia e in ogni tappa, anche a Brienza (PZ) consegneremo una Croce, verrà benedetta la torcia da Don Beniamino Cirone, che alle ore 17:30 officerà la Santa Messa nella Chiesa della SS. Annunziata.

La condivisione dei valori con Fidas Basilicata ci permetterà di affiancare la promozione dei corretti stili di vita e della condivisione, che sono alla base del gesto del dono del sangue.

L’accoglienza delle sezioni Fidas prosegue e, il 16 Marzo alle ore 15:30, la torcia per la pace arriverà a Potenza, dove un corteo in bici transiterà da Potenza Ovest fino a Piazza Don Bosco.

L’arrivo a Matera è previsto per Giovedì 17 nei pressi della Chiesa di San Francesco.

Tappe intermedie con il sostegno di Fidas Miglionico (MT) e Fidas Irsina (MT) per poi giungere a Melfi prima di ripartire per la regione Puglia”.

E per concludere ecco il pensiero del Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano:

“Questa è un’occasione di riflessione importante a cui non ci siamo sottratti per continuare a operare come costruttori di pace e solidarietà nella nostra terra”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)