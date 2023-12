Da Potenza a Miami: il giovane calciatore lucano Rocco Genzano chiamato da una squadra americana! Complimenti

Rocco Genzano, giovane calciatore lucano, classe 2004, è passato dai Lykos, squadra di promozione lucana, al Miami FC, formazione che milita in USL Championship, corrispettivo della Serie B italiana.

Era un militante nella Primavera del Potenza guidata da Mister Nocerino ed è stato adesso richiamato personalmente dallo stesso Antonio Nocerino trasferitosi nel frattempo in Usa, alla guida del Miami Fc.

L’allenatore campano ha fortemente voluto l’attaccante diciannovenne nella società statunitense.

Ecco il comunicato emanato dalla società Miami Fc:

“Il Miami Football Club ha annunciato oggi l’acquisto dell’attaccante Rocco Genzano.

Il 19enne italiano si unirà al Miami e farà il suo debutto nel campionato USL nella stagione 2024.

Genzano ha firmato con il Lykos nel luglio del 2023.

In precedenza, ha giocato per il Potenza Calcio nella Serie C italiana per la stagione 2021-2022.”

Facciamo i nostri complimenti e un augurio speciale al giovane Rocco affinchè possa portare alto il nome della Basilicata nei futuri successi calcistici oltreoceano.