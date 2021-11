Da Venosa a X Factor: per Luca continua la scalata all’interno del noto Programma TV! Lo avete visto?

Venosa, la città di Orazio, ha una voce che incanta.

A possederla è Luca, in arte Versailles.

Il nome d’arte, come spiegato dallo stesso cantante, fa riferimento al Re Sole e alla sua volontà di costruire qualcosa di nuovo e maestoso: la reggia di Versailles, appunto.

Dopo il successo ai provini di X Factor 2021, dove ha passato l’ultimo step dell’ardua lotta per accedere al programma, per molti è considerato già come la vera rivelazione all’interno del programma di quest’anno.

A condurlo verso il superamento di questo importante traguardo, non solo le sue doti canore naturali, ma anche il fatto che dal rock al rap e all’hip-hop, passando per l’elettronica e la trap, ma non trascurando il metal e il grunge, questo ragazzo sembra spaziare a 360 gradi tra i vari generi musicali.

Definito da Emma, uno dei giudici del noto programma in onda su Sky, il Kurt Cobain con l’autotune, anche nella puntata di ieri, 11 Novembre, non ha risparmiato sorprese.

Il cantante ha portato sul palco uno speciale mash up con “In Bloom” dei Nirvana e “Six Feet Under” di Billie Eilish con l’obiettivo di stupire il pubblico.

Manuel Agnelli, al termine dell’esibizione, ha dichiarato:

“Qui dentro è un giochetto, fuori viene il difficile.

Non è innovazione fare i Nirvana con l’auto-tune, è l’anti-rock.

Tu sembri non avere le radici per cantare questo genere, non hai punti di riferimento.

Immischi ingredienti, ma rimane solo la formula”.

Sulla stessa linea Mika, che crede che il lato estetico renda superficiali le sue performance:

“Non c’è emozione.

La noto quando mi guardi ma non quando canti”.

Apprezza i miglioramenti, invece, Emma:

“Hai fatto un passo in avanti davanti al precipizio, ma ogni giorno o dai tutto o dai niente”.

Difende il suo prediletto, infine, Hell Raton, che ha voluto sottolineare gli applausi del pubblico:

“Hai dimostrato quanto vali, il resto sono pareri personali”.

Complimenti a Luca, che questo suo talento la porti lontano e gli regali tanto successo e felicità.

Siete pronti a fare il tifo per lui nella quarta puntata del talent show, in programma giovedì prossimo?

