Dalla Basilicata Enza ad “Affari tuoi” su Rai1! Ecco come è andata a finire

La puntata di Affari Tuoi di ieri sera ha visto in gara Enza in rappresentanza della Basilicata, da Grassano in provincia di Matera, accompagnata dal figlio Gioele.

I due hanno gareggiato con il pacco numero 14.

Spiega hmymagazine.news com’è andata la puntata:

“Enza decide repentinamente di tenere 14, rifiuta il cambio e va avanti con altri tre tiri, con cui purtroppo perdono i 300.000 euro.

La nuova offerta del Dottore è di 14.000 euro.

I concorrenti della Basilicata rifiutano e vanno avanti con altre tre chiamate abbastanza fortunate.

La nuova offerta del Dottore è di 17.000 euro per un solo tiro.

Restano in gioco 4 blu e 4 rossi.

Enza dopo una lunga riflessione decide di rifiutare e proseguire con un’altra chiamata, con cui fortunatamente elimina il premio da 10 euro.

Il Dottore offre il cambio pacco ancora una volta.

Enza e Gioele non si fanno convincere e vanno ancor avanti con il loro pacco numero 14, convinti di avere un premio molto alto.

Con l’ultima chiamata vanno via anche i 30.000 euro.

L’offerta scende a 10.000 euro per un solo tiro.

Enza rifiuta l’offerta e va avanti con un altro tiro, con cui vanno via i 10.000 euro.

A questo punto della gara il Dottore offre un nuovo cambio pacco.

Enza lascia il 14 e prende il 7 del Trentino-Alto Adige.

Finale emozionante per Enza e Gioele.

Per fortuna nel pacco 14 c’erano solo 200 euro.

Cambio pacco azzeccatissimo.

Ultima offerta della serata è di 20.000 euro.

Enza e Gioele coraggiosamente rifiutano e vanno avanti con un ultimo tiro. Chiamano il 17 della Sicilia con cui vanno via i 5mila euro.

Restano in gioco due blu da 1 e 100 euro ed un rosso da 200mila.

Sul finale arriva l’offerta più alta della serata, ossia 33mila euro.

A questo punto mamma e figlio si lasciano andare ad una lunga riflessione.

La cifra è alta ed è difficile rifiutare con due blu ancora in gioco.

Enza alla fine decide di accettare 33.000 euro.

Si procede con l’apertura degli altri pacchi per scoprire se la scelta è stata davvero quella giusta.

Apre il 12 dell’Emilia-Romagna e fortunatamente scopre che sono lì i 200.000 euro e che nel suo pacco c’erano solo 100 euro!

Vincita bellissima per mamma e figlio della Basilicata, che possono gioire in un finale davvero avvincente“.