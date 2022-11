Potenza: dopo 30 anni, Don Vitantonio Telesca lascia l’incarico da Vicario Generale. Ecco chi prenderà il suo posto

Don Vitantonio Telesca storico Vicario della Chiesa potentina lascia l’incarico dopo 30 anni di stretta collaborazione con gli ultimi tre vescovi, Appignanesi, Superbo ed ora Ligorio.

È quanto fa sapere la Diocesi di Potenza che aggiunge:

“Al suo posto due vicari episcopali: don Antonio Savone per l’ambito pastorale, e don Massimiliano Scavone per l’ambito amministrativo.

E don Vito torna alla sua passione di sempre, la pittura, per regalare con le sue tele un museo di arte sacra moderna alla città di Potenza: la via della bellezza in teologia.

Ce n’è bisogno”.

