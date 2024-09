“Disagi quotidiani per studenti e lavoratori che ogni giorno si spostano da Avigliano a Potenza”. Questa la situazione

“Si potenzino i collegamenti tra Avigliano e Potenza.

Gli studenti ed i lavoratori che ogni giorno si spostano da Avigliano a Potenza si confrontano con disagi quotidiani.

Occorre assicurare una più adeguato servizio, potenziando le attuali corse, decisamente insufficienti rispetto ai fruitori”.

È quanto chiede il capogruppo del fronte della sinistra in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, intervenendo sui disagi che vivono quotidianamente coloro che si spostano da e verso Avigliano e Potenza.

Una situazione complessa per la quale il consigliere regionale ha presentato una interrogazione per chiedere quali azioni la Giunta regionale intenda intraprendere per affrontare la questione.

Commenta il capogruppo Bochicchio:

“A fronte della carenza del servizio che crea, oltre a notevoli disagi per i cittadini, anche un aumento del traffico con mezzi privati chiediamo che la Giunta chiarisca cosa intende fare per assicurare un migliore servizio e se intenda implementare gli attuali collegamenti delle 6:47 e delle 13:00 con ulteriori mezzi, a fronte della notevole affluenza che si registra”.